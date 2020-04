Ako zvládnuť novú realitu, v ktorej žijeme – revízia života.

Všade čítam, že už nič nebude ako predtým. Ja tomu dnes neverím. Jednak si myslím, že ľudia rýchlo zabúdajú a po druhé, bežná starosť, keď sa svet vráti do „normálu“, nás opäť zahltí. Čo ale môže byť iné je náš vlastný svet.

Naše vlastné zvyky. Zvyky, ktoré si môžeme práve v tomto období vypestovať.

Ak budeme v tomto období makať na sebe a premýšľať nad budovaním lepšieho života, náš vlastný svet, ktorý si sami vytvoríme – môže byť iný, môže byť lepší!

V týchto dňoch sa opäť rozdávajú karty. Dobrou správou je, že do veľkej miery si môžeme dovolenou cestou pomôcť a namiešať si do rúk aj nejaké to eso.

Čo to znamená v praxi?

Ak sa niečomu venujem, väčšinou sa to zlepšuje a robí mi to radosť.

Ak nič nemením, ale situácia okolo mňa sa mení, príde zmena aj do môjho života, no väčšinou nie tá akú si predstavujem.

Toto sú jednoduché pravdy, ktorým stačí len veriť.

Čo je teda tá “dovolená cesta“ na lepšie karty? Príprava a revízia aktuálneho stavu!

Aká je ideálna predstava Vášho života vs. čo z toho už dnes máte?

Spravte si revíziu života

Preventívna prehliadka je len včasný záchyt choroby, skutočná preventívna prehliadka je revízia nášho života. Ideálne, ak je to pravidelnou súčasťou každého roka. Ak raz ročne navštívite Vášho zubára, máte menšie doplatky pri využití jeho služby. Raz za dva roky máme možnosť ísť bezplatne k obvodnému lekárovi na prevenciu. Väčšina ľudí to využíva.

No ako často si robíme preventívnu prehliadku nášho života? Toho kam chceme ísť vs. kam smerujeme?

Ja osobne sa tejto téme venujem už štvrtý rok, vždy koncom resp. úvodom roka a druhýkrát v auguste, kedy idem sám na bicyklovačku na 2-3 dni a okrem športu sa venujem práve tejto téme – môjmu životu.

Ako prebieha revízia života?

Úplne jednoducho: Kde chcem byť vs. kam smerujem?

Toto obdobie ma prinútilo sa opäť zastaviť a dať si najdôležitejší rozhovor tohto roka a tým je rozhovor samého so sebou. „Kam kráčam vs. kde sa chcem naozaj v živote dostať“? Akým človekom sa stávam vs. akým chcem naozaj byť? Z čoho robím svojho “boha“ v tomto období vs. na čom mi naozaj v živote záleží?

V živote mi záleží na mojich hodnotách a tými sú : Zdravie, Rodina, Priatelia, Osobný/Duchovný rast, Práca, Príjmy a finančný majetok, Moje správanie – princípy, ktorými sa riadim, Obdarovávanie – vrátiť niečo späť.

No vyzerá tak aj môj život? Môj mesiac a hlavne môj bežný týždeň? Týždeň považujem za kľúčovú časovú jednotku nášho života. Jednoducho preto, že jeden deň je neobjektívne hodnotiť a hodnotenie mesiaca je niekedy až moc abstraktné. Preto pojem “ideálny týždeň = Tvoj ideálny život“ si pestujem už takmer od začiatku môjho podnikania a aktívneho pracovného života.

Od minulého roka, (po absolvovaní špeciálneho programu pre chlapov - Fight Club), po opätovnom uvedomení si, že život nie je len úspech v práci a to čo je "vidieť " (ale ak chceme byť naozaj šťastní, musíme sa rozvíjať v štyroch oblastiach: Fyzickej, Emocionálnej, Duchovnej a Vzťahovej) som zaradil do mojej revízie aj tieto štyri oblasti – štyri otázky:

Ako sa cítim po fyzickej stránke – šport, strava, celková kondícia?

Akou formou si pestujem moju duchovnú stránku?

Ako sú na tom moje vzťahy?

Aké „boliestky“ si nesiem z minulosti a majú vplyv na kvalitu môjho života aj dnes?

Výsledkom je vždy akčný plán na najbližšieho pol roka v podobe cieľov a jednotlivých krokov.

Preventívnu kontrolu u zubára a lekára považujem za dôležitú, no popravde nikdy sa na ňu špeciálne neteším. Jednou z príčin je asi aj to, že nenastáva po nej osobnostný posun ani vyčistená hlava.

Po revízii života mi zostáva čistá hlava a vedomie, že môj život mám vo vlastných rukách aj v dobe, kedy sa to nemusí na prvý pohľad zdať. Práve to som v tomto období potreboval. Opäť cítiť, že to mám v rukách.

Na záver pár tipov ako stráviť ideálny týždeň:

Majte denný režim (vy si povedzte, kedy a čo budete robiť)

Zadefinujte si ciele týždňa (myslite na Vaše hodnoty)

Vyčleňte si jasný čas na prácu (čas na plnenie cieľov)

Ranný rituál (5-30 minút pre seba)

Večer končite 3-5 bodovým zoznam na druhý deň (menej je viac)

Každý deň sa na niečo tešte (film, šport, telefonát s priateľom, ranný rituál)

Posuňte sa vpred v oblasti, ktorú sa práve učíte/chcete sa zlepšiť (jazyk, šport, iná zručnosť)

Verím, že takto strávený týždeň Vám bude robiť radosť, budete cítiť, že sa posúvate vpred a hlavne to najdôležitejšie, budete žiť v súlade s vašimi hodnotami bez ohľadu na to, čo sa okolo Vás deje.